В Беларуси директоров начнут штрафовать за большие зарплаты

В Беларуси директоров начнут штрафовать за большие зарплаты15
- 22.03.2026, 17:21
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Лукашисты хотят наказывать за «слишком высокие» доходы внутри компаний.
Если руководитель организации зарабатывает в разы больше других сотрудников, это может закончиться не просто проверкой, но и наказанием. Об инициативе властей рассказали в эфире пропагандистского канала ОНТ.
Формальные правила уже существуют. Сегодня зарплата руководителя не должна превышать среднюю по коллективу более чем в 8 раз, а в бюджетной сфере и государственных холдингах — в 3,5 раза.
Но пропагандисты жалуются на то, что эти нормы на самом деле часто игнорируются. Поэтому лукашисты собираются принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточат контроль за зарплатами начальников и введут денежную ответственность.
Если проверка установит несоответствие нормам, руководителю будет грозить штраф от 15 до 30 базовых величин, то есть до 1350 рублей. Дополнительно хотят начать штрафовать и саму организацию — до 200% от суммы «излишних» выплат.
Пока поправки только готовятся, потом они должны пройти через парламент и подписание Лукашенко.