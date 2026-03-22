В Беларуси директоров начнут штрафовать за большие зарплаты 15 22.03.2026, 17:21

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Лукашисты хотят наказывать за «слишком высокие» доходы внутри компаний.

Если руководитель организации зарабатывает в разы больше других сотрудников, это может закончиться не просто проверкой, но и наказанием. Об инициативе властей рассказали в эфире пропагандистского канала ОНТ.

Формальные правила уже существуют. Сегодня зарплата руководителя не должна превышать среднюю по коллективу более чем в 8 раз, а в бюджетной сфере и государственных холдингах — в 3,5 раза.

Но пропагандисты жалуются на то, что эти нормы на самом деле часто игнорируются. Поэтому лукашисты собираются принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточат контроль за зарплатами начальников и введут денежную ответственность.

Если проверка установит несоответствие нормам, руководителю будет грозить штраф от 15 до 30 базовых величин, то есть до 1350 рублей. Дополнительно хотят начать штрафовать и саму организацию — до 200% от суммы «излишних» выплат.

Пока поправки только готовятся, потом они должны пройти через парламент и подписание Лукашенко.

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