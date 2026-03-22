В Санкт-Петербурге начали тестировать интернет по «белым спискам» 2 22.03.2026, 17:31

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Открываются только ресурсы, одобренные властями.

В Санкт-Петербурге перестал работать мобильный интернет, следует из данных Downdetector. Число жалоб начало расти в 14:00 и за полтора часа почти достигло 1400. При этом власти не сообщали об атаках беспилотников на город.

Жители рассказали, что в ряде районов, в том числе Московском, открываются только разрешенные правительством ресурсы из «белого списка», а где-то недоступны и они. «Ничего не работает и не грузит!» — пишет один из пользователей. «Из белого должны быть только ночи, надоели отключать интернет и нарушать работу бизнеса и общения между людьми», — добавляет другой.

Ранее связь в Петербурге блокировали 17 и 9 марта. Оба раза губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о беспилотной опасности и «возможном понижении скорости мобильного интернета». 22 марта подобных предупреждений ни от него, ни от петербургских властей не поступало. Минобороны России также не указывало эти регионы в сводке об атаках украинских дронов.

13 марта «белый список» заработал в Москве — этому предшествовала неделя масштабных отключений. На данный момент в перечень входят более 120 ресурсов. Среди них — портал «Госуслуги», сайты органов власти, сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», видеохостинг Rutube, а также ряд маркетплейсов, банков и пропагандистских СМИ, включая любимую газету Владимира Путина «Комсомольская правда».

По подсчетам проекта «На связи», к 20 марта «белые списки» были внедрены в 72 регионах России. Полный переход страны на изолированный интернет может состояться к 2028 году, прогнозировали в RKS Global.

В 2025 году Россия стала мировым лидером по масштабам отключений интернета, которые затронули практически все население — 146 млн человек. По подсчетам экспертов Top10VPN, из-за шатдаунов российская экономика потеряла около 1 трлн рублей. С 2026 года, на фоне усиления блокировок и ухудшения финансового положения у жителей страны вновь начал расти интерес к эмиграции, согласно данным Google Trends.

По данным Reuters, российские власти ориентируются на опыт Ирана и Китая в своей кампании по ограничению связи и доступа к сетевым ресурсам. Два источника сообщили изданию, что в Москве изучали опыт Китая, живущего за «великим файрволлом», и Ирана, где интернет регулярно отключают в ответ на протесты населения. После этого российским чиновникам дали команду найти способ блокировать обширные сегменты сети, как мобильной, так и проводной, одновременно контролируя онлайн-коммуникации, отметили собеседники агентства.

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