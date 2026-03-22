Белорус показал сельский туалет и «порвал» TikTok 18 22.03.2026, 22:59

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Видео необычной уборной собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев.

На днях пользователь TikTok @karpyxa6666 опубликовал видео деревенского уличного туалета и просто взорвал соцсети, пишет «Зеркало». Людей впечатлил антураж уборной, в которой есть даже работающий домашний телефон. Мужчина предложил людям придумать название для этого места. Те не жалели фантазии.

На кадрах, которые разместил автор видео, с виду ничем не примечательная сельская уборная, что находится за коричневой дверью. Однако, осмотрев ее внутри, человек настолько впечатлился, что даже слово «туалет» в своем посте написал с большой буквы.

— Придумайте название этому Туалету, — обратился он к пользователям и проследовал в уборную.

А там — на полу зеленый «газон», на стенах богатые композиции из искусственных цветов, разбавленные «приветами» из Нового года — шарами и блестящим дождиком. На одной из развешанных внутри картин можно заметить даже крест. Освежителей воздуха — несколько штук, количество туалетной бумаги на этом фоне выглядит скромно — всего рулон и упаковка.

— Смотри, телефон, игрушки новые, котик… — обращается к автору ролика «экскурсовод», а точнее хозяин той самой творческой уборной.

А позже гордо добавляет: «Тут есть все».

— Телефон рабочий, кстати, — говорит он, и в кадре появляется кнопочный аппарат. — Все работает.

Осторожно, в видео много ненормативной лексики

После «экскурсии» автор был не в состоянии сдержаться смех. Его эмоции многие разделили. За сутки у ролика более миллиона просмотров и cвыше четырех тысяч комментариев. Приводим некоторые из них:

— «Фантастический портал времени. Сел и забыл для чего»;

— «Карета Санта-Клауса»;

— «Да вы не понимаете, так какать веселее. Это тот случай, когда в туалет телефон можно не брать»;

— «В гостях у сказки»;

— «По мне, так интерьер тяжеловат, перегружен. Рассеивает внимание, не дает сосредоточиться на главном»;

— «Туалет-праздник. В нем можно отметить день рождения, Новый год. [Получится] позвонить другу. В общем, можно сдавать под жилье»;

— «А телефон, видимо, чтобы доставку бумаги заказать»;

— «Сортир-люкс премиум-класса»;

— «Чайник поставь кофе пить»;

— «Я бы из такого туалета не выходила»;

— «Господи, я сначала подумала, что это ритуальный туалет»;

— «Как в песне: „наверное, это мой рай“»;

— «Жить можно. Туалет под названием «Мечта»;

— «Туалет «В последний путь»».

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