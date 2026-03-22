В США на дне озера обнаружен корабль-призрак 5 22.03.2026, 17:55

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Он пропал полтора века назад.

Затонувший деревянный трехмачтовый корабль «F.J. King» искали в течение последних 50 лет, но так и не могли обнаружить. Теперь же поиски наконец-то увенчались успехом.

Исследователи из Ассоциации подводной археологии штата Висконсин обнаружили в озере Мичиган, затонувший в 1886 году корабль «F.J. King». При этом найти корабль удалось всего за 2 часа поисков. Оказалось, что он хорошо сохранился. Найти корабль-призрак помогли документы смотрителя маяка, а не данные капитана затонувшего судна, пишет «Фокус».

«F.J. King» – это трехмачтовая деревянная шхуна, длиной 43 метра, построенная в 1867 году в штате Огайо, которая перевозила грузы по Великим озерам. Корабль затонул в озере Мичиган у берегов штата Висконсин (США) поздним вечером 15 сентября 1886 года во время шторма, когда перевозил железную руду. Более 50 лет разные исследователи пытались обнаружить этот корабль, но только благодаря усилиям историков-любителей из Ассоциации подводной археологии штата Висконсин корабль наконец-то был обнаружен. При этом на поиски ушло всего 2 часа.

«F.J. King», названный «кораблем-призраком», из-за сложности его обнаружения, был найден с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов на глубине 45 метров на дне озера Мичиган. Подводные аппараты позволили впервые за почти 140 лет осмотреть затонувший корабль. Оказалось, что корабль хорошо сохранился. Хотя исследователи считали, что под весом железной руды корпус корабля должен был разрушиться.

Стоит отметить, что поиски корабля-призрака, могли в который раз не увенчаться успехом, если бы исследователи использовали данные капитана корабля о места затопления «F.J. King». Но историки- любители воспользовались документами смотрителя маяка, который видел, как корабль затонул.

«F.J. King» в злополучный день 15 сентября 1886 года перевозил железную руду по озеру Мичиган, но попал в очень сильный шторм. Волны достигали высоты 3 метра и корпус корабля получил значительные повреждения. Капитан Уильям Гриффин приказал экипажу из восьми человек покинуть корабль и их спас экипаж находившегося неподалеку корабля «La Petite». Через 28 минут «F.J. King» затонул.

Капитан затонувшей шхуны отчитался о случившемся через несколько часов и указал координаты места крушения корабля. Но несколько дней спустя Уильям Сандерсон, смотритель маяка сообщил, что верхушки мачт корабля торчат из воды. Была отправлена бригада, чтобы убрать их и обеспечить безопасный проход по озеру Мичиган для других кораблей.

Исследователи изучили записи смотрителя маяка, а также сотни документов, связанных с кораблекрушением, а также с поисками пропавшего судна. Историки-любители предположили, что капитан мог указать неправильные координаты, ведь все происходило в темноте, а данные смотрителя маяка могут быть верны.

После того, как поисковая группа начала поиск в пределах четырех квадратных километров вокруг местоположения, указанного Сандерсоном, был обнаружен затонувший корабль-призрак. При этом место его расположения находилось примерно в 1 километре от места, указанного смотрителем маяка.

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