Операция «G-Day»: ВСУ сожгли более 130 единиц техники РФ 22.03.2026, 18:08

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Украинские военные уничтожили логистику оккупантов под Гуляйполем.

Операция «G-Day»: 412-я бригада «Nemesis» сожгла более 130 единиц автотехники под Гуляйполем

В начале 2026 года 412-я бригада «Nemesis» провела масштабную операцию «G-Day» по уничтожению логистики российских оккупантов в районе Гуляйполя.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в течение января и февраля бойцы батальона «Asgard» методично поражали транспорт и живую силу противника во время боевых вылетов.

В результате было уничтожено более 130 единиц автотехники, почти четыре десятка мотоциклов и квадроциклов, а также ликвидировано около 300 оккупантов.

Тщательно спланированная операция существенно снизила наступательные возможности врага и нарушила его логистические цепочки.

Ключевая логистика была фактически перерезана, тяжелые бомбардировщики и FPV-дроны не оставляли врагу ни единого шанса.

По словам командира батальона Германа Исаева, в дни проведения операции ни один грузовик с боеприпасами, провизией или подкреплением не смог добраться до передовых позиций.

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