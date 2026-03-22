Операция «G-Day»: ВСУ сожгли более 130 единиц техники РФ
- 22.03.2026, 18:08
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Украинские военные уничтожили логистику оккупантов под Гуляйполем.
Операция «G-Day»: 412-я бригада «Nemesis» сожгла более 130 единиц автотехники под Гуляйполем
В начале 2026 года 412-я бригада «Nemesis» провела масштабную операцию «G-Day» по уничтожению логистики российских оккупантов в районе Гуляйполя.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», в течение января и февраля бойцы батальона «Asgard» методично поражали транспорт и живую силу противника во время боевых вылетов.
В результате было уничтожено более 130 единиц автотехники, почти четыре десятка мотоциклов и квадроциклов, а также ликвидировано около 300 оккупантов.
Тщательно спланированная операция существенно снизила наступательные возможности врага и нарушила его логистические цепочки.
Ключевая логистика была фактически перерезана, тяжелые бомбардировщики и FPV-дроны не оставляли врагу ни единого шанса.
По словам командира батальона Германа Исаева, в дни проведения операции ни один грузовик с боеприпасами, провизией или подкреплением не смог добраться до передовых позиций.