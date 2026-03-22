В Славгородском районе коровы вынуждены ходить по вымя в грязи 17 22.03.2026, 18:46

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Видео с фермы «Наша Родина» шокировало белорусов.

В TikTok появилось видео, снятое в деревне Березовка Славгородского района, на котором дойное стадо местного сельхозпредприятия «Наша Родина» едва ли не плавает в грязной жиже. Автор публикации подчеркивает, что загон давно не чистили и животные утопают в грязи по самое вымя. Видео заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

На кадрах видно, как коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи. «Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон», — говорится в подписи к ролику. В комментариях автор назвал точное место съемки: Славгородский район, деревня Березовка, КСУП «Наша Родина».

Пользователи TikTok отреагировали бурно и оставили сотни комментариев. Многие посочувствовали животным: «Бедные коровки», «Ой, как жалко животных», «У них же и копыта от этого портятся». Другие призвали привлечь к ответственности руководство хозяйства: «Это же издевательство над животными», «Куда прокуратура смотрит», «И где закон в отношении ответственных лиц?».

Часть комментаторов выразила беспокойство за качество продуктов, полученных от таких коров и попадающих потом на столы белорусов.

«Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?» — задается вопросом одна из пользовательниц.

Не обошлось и без скептиков, которые предположили, что видео может быть создано искусственным интеллектом. Однако автор заверил, что кадры подлинные.

К слову, после того, как ролик «залетел» в тренды, на ферму якобы приехало начальство и началась чистка территории (сообщение об этом тоже появилось в комментариях).

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