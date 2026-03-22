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Туск: Окружение Орбана передает Кремлю данные ЕС

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  • 22.03.2026, 19:18
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Туск: Окружение Орбана передает Кремлю данные ЕС

Польский премьер говорит о давних подозрениях в утечке информации.

Окружение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает Кремлю подробные отчеты о заседаниях Совета ЕС. Информация о таком сотрудничестве с Россией не является неожиданностью для европейских лидеров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его соцсеть X.

Польский премьер прокомментировал сообщения о том, что венгерская сторона подробно информирует Москву о внутренних дискуссиях Евросоюза.

По его словам, подозрения относительно подобной деятельности существовали уже длительное время.

«Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять. Мы давно имеем подозрения относительно этого», - подчеркнул Туск.

Он также добавил, что именно из-за рисков утечки информации он старается быть максимально сдержанным во время заседаний и высказываться только в случае крайней необходимости.

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