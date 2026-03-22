Туск: Окружение Орбана передает Кремлю данные ЕС

Туск: Окружение Орбана передает Кремлю данные ЕС11
- 22.03.2026, 19:18
- 7,738
Польский премьер говорит о давних подозрениях в утечке информации.
Окружение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает Кремлю подробные отчеты о заседаниях Совета ЕС. Информация о таком сотрудничестве с Россией не является неожиданностью для европейских лидеров.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его соцсеть X.
Польский премьер прокомментировал сообщения о том, что венгерская сторона подробно информирует Москву о внутренних дискуссиях Евросоюза.
По его словам, подозрения относительно подобной деятельности существовали уже длительное время.
«Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять. Мы давно имеем подозрения относительно этого», - подчеркнул Туск.
Он также добавил, что именно из-за рисков утечки информации он старается быть максимально сдержанным во время заседаний и высказываться только в случае крайней необходимости.