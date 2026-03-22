Польша зафиксировала всплеск попыток прорыва границы из Беларуси 5 22.03.2026, 19:28

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Режим Лукашенко возобновил гибридные атаки.

Рекордное за 99 дней количество попыток нарушения границы со стороны Беларуси — 33 — зафиксировала 20 марта Пограничная охрана Польши, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных данных пограничной службы этой страны.

Последний раз больше было 11 декабря прошлого года (186), когда пограничники обнаружили тоннель под пограничным забором.

С начала марта Польша отметила около 90 попыток нелегального перехода на свою территорию граждан третьих стран. За первые два месяца 2026 года их было 65.

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