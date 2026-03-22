Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси4
- 22.03.2026, 20:06
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Меры введены на фоне начала пожароопасного сезона.
Режим ограничения на посещение лесов введен в большинстве районов страны, свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза.
Большая часть районов ввела специальную меру 22 марта, а некоторые районы сделали это еще 20 марта.
Дело в том, что во многих лесхозах страны уже официально объявили об открытии пожароопасного сезона, поскольку с приходом весны установилась теплая сухая погода. С начала года в лесном фонде Минлесхоза уже зарегистрировано 20 случаев возгорания (по состоянию на 19 марта). Общая площадь очагов составила 8,9 гектара.
Вместе с тем, свободно посещать леса, по состоянию на 19:00 22 марта, все еще можно в 11 районах страны – Слонимском, Зельвенском, Новогрудском, Кореличском, Ошмянском, Сморгонском, Мядельском, Шарковщинском, Браславском, Миорском и Верхнедвинском.
Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности. Полный запрет применяется при 4-м и 5-м классах опасности. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, а также для сбора ягода и грибов. Строго запрещено разводить костры. Нарушителей ждет ответственность – штраф до 12 базовых величин (до Br540).
Если по вине человека произошел пожар, в результате которого уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф может составить до 30 БВ (до Br1350). Кроме того, придется возместить ущерб за пострадавший лесной фонд.