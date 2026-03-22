Стубб раскритиковал ослабление санкций США против РФ
- 22.03.2026, 20:09
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Президент Финляндии заявил, что это усиливает российскую военную машину.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ослабление американских санкций в отношении российской нефти нанесет значительный ущерб.
Об этом финский президент сказал в интервью The Telegraph.
Стубб подчеркнул, что это решение наносит огромный ущерб Украине, поскольку, по сути, «подпитывает российскую военную машину».
«С самого начала я считал, что нам нужно сделать две вещи: оказать Украине максимальную поддержку, как финансовую, так и военную, и оказывать на Россию как можно большее давление. И, конечно же, ключевую роль в этом играют санкции», – отметил он.
На вопрос, возобновят ли США санкции, как только иранский кризис закончится, Стубб ответил: «У меня нет такого хрустального шара».
В то же время он добавил, что президент США Дональд Трамп заслуживает признания за то, что в прошлом году ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла», и использовал американские тарифы, чтобы заставить Индию сократить импорт российских энергоносителей.
Однако Стубб не может быть уверен, что санкции США вернутся, и говорит лишь: «На данном этапе мы просто не знаем».