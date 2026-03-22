Британка зашла в пустой дом и сделала неожиданную находку 6 22.03.2026, 20:25

9,188

Случившееся растрогало пользователей соцсетей.

Британка Джина была в своем саду и услышала странные звуки, доносившиеся из дома соседей, которые недавно выехали. Но то, что она впоследствии обнаружила в доме напротив, ее ошеломило.

Она рассказывает, что начала слышать звуки с территории заброшенного двора. Проверив, она обнаружила, что в доме остался кот, рассказала она в своем ролике в TikTok.

Ролик стал вирусным — набрал почти полмиллиона просмотров в сети. По словам женщины, животное просто бросили после выселения. Поэтому она начала ухаживать за котом: кормила его курицей и обустроила место в своем дворе.

Сначала она не решалась забрать его в дом из-за собственной собаки. Она также обратилась к зоозащитникам за помощью, а пока быстро приехать специалисты не смогли, женщина решила впустить кота к себе, чтобы тот не замерз ночью.

«Некоторые люди не достойны ухаживать за животными», — подписала свой ролик женщина.

На следующий день она связалась с Battersea Dogs & Cats Home, где ей посоветовали проверить, есть ли у животного микрочип. Это помогло бы найти владельцев, а когда втетеринары осмотрели кота, оказалось, что чипа у него нет, и его признали бездомным.

Однако впоследствии через местный совет удалось получить контакты бывших владельцев. Уже через несколько часов они приехали и забрали своего кота домой. сейчас животное находится под наблюдением смотрителей.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, ряд юзеров высказались свою точку зрения относительно этой ситуации с животным. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

«Ну это просто в голову не укладывается»;

«Бедное животное. Спасибо, что присмотрели!»;

«Хороший кот, спасибо за вашу заботу!»;

«Некоторые люди действительно не стоят того, чтобы за ними ухаживали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com