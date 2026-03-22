Индия может полностью отказаться от российских Су-57 11 22.03.2026, 20:37

5,822

Самолет не отвечает требованиям, а Дели выбирает другие проекты.

Индия еще в 2018 году отказалась от совместного проекта с РФ по Су-57, заявив, что истребитель не соответствует требованиям пятого поколения. Однако Москва не оставляет попытки «втюхать» свой самолет, сообщает Defense Express.

Как пишет военно-аналитический портал, желание правительства Индии присоединиться к одному из двух проектов разработки истребителя шестого поколения, британско-итальянско-японским Tempest или французско-немецко-испанским FCAS, поднимает вопрос реальности закупки российских Су-57.

Аналитики отмечают, что Москва наобещала Дели к своему истребителю, который только в РФ называют представителем пятого поколения, кучу «бонусов», включая новый двигатель и только пока запатентованный вариант самолета.

А Дели якобы очень серьезно оценивает это предложение. Несмотря на то, что еще в 2018 вышел из совместного проекта с РФ по разработке этой машины, прямо заявив, что он не соответствует требованиям.

«На это накладывается то, что правительство Индии подтвердило актуальность планов построить собственный истребитель пятого поколения AMCA. И ставка на быстрое присоединение к разработке истребителя шестого поколения, вместе с инвестициями в собственные разработки это очень значительные расходы. Потому что общие расходы на программу истребителя шестого поколения оцениваются в более 50 млрд евро», - сообщает Defense Express.

При этом сказано, что если Индия станет четвертым участником одного из проектов, то речь идет о сумме 12,5 млрд евро, а если, что заменит Германию в FCAS, то более 16,5 млрд евро.

Собственная разработка AMCA также потребует миллиардных бюджетов из-за огромного объема технологий, которыми планирует овладеть Индия для этого. В то же время встает вопрос этапности обновления индийских воздушных сил, которое может стать ключевым.

«Сейчас страна получает Rafale, с планом осуществить огромный заказ на еще 114 Rafale. Это должно довести их количество в воздушных силах до около 150 единиц (еще 26 замолено в палубной версии для ВМС)», - отмечает издание.

В то же время основой воздушных сил Индии является около 260 российских Су-30МКИ, количество которых постепенно уменьшается в катастрофах и авариях. И в начале марта Индия потеряла уже 14 Су-30МКИ, что составило 5% от всего количества.

Собственным Tejas Индия пытается сейчас закрыть проблему нехватки самолетов, после вывода из эксплуатации МиГ-21, которых в авариях и катастрофах потеряла более 60%. Но этот процесс постоянно страдает от проблем, сейчас - от потерь трех Tejas за последние два года.

Издание указывает, что все эти проекты имеют примерно одинаковый срок реализации - до середины-конца 2030-х годов.

По планам, к 2035 году должны начаться поставки AMCA, а к 2040 году Индия должна иметь модернизированный парк Су-30, Rafale, Tejas, первые собственные AMCA и первые истребители шестого поколения. На этом фоне роль российского Су-57 в индийской авиации выглядит довольно сложной.

«В конце концов в Дели всегда могут осуществить совершенно нелогичные шаги, например, как продолжение закупки у РФ ЗРК С-400 несмотря на невыполнение Москвой даже предыдущего контракта 8-летней давности», - отмечает Defense Express.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com