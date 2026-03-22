В лесу под Крупками заметили длинный забор 1 22.03.2026, 20:48

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Зачем он нужен.

В лесу под Крупками построили забор – он огораживает один из участков. Конструкция привлекла внимание одного из пользователя соцсетей. Он снял ролик, в котором задался вопросом, зачем на это тратят деньги, если кругом валяется брошенная древесина, пишет «Мінская праўда».

К обсуждению подключились комментаторы. По традиции возникла бурная реакция. Одни поддержали автора, другие же пытались объяснить, для чего это нужно.

Как все обстоит на самом деле, рассказал главный лесничий Крупского лесхоза Анатолий Бульбончик.

Ограждение поставлено вокруг лесных культур, высаженных в 2023 году, – это сосны и ели в пропорции 60 на 40%.

Забор нужен будет еще около трех лет. За это время деревья поднимутся выше роста животного.

Главный лесничий подчеркнул, что практика с ограждением реально работает. Рядом находится участок 2020 года посадки, возле которого забора не было. Там по молодым деревцам видно, что лоси и олени регулярно повреждают саженцы.

Ответил Анатолий Бульбончик и на вопрос о том, какие средства потратили на ограждение.

Все работы провели за деньги, которые получили от ведения лесного хозяйства. Для ограждения использовали дровяную древесину. Она имеет самую низкую стоимость и не имеет сегодня широкого сбыта.

«Она числится в остатках, и мы использовали ее здесь, чтобы решить сразу две задачи: защитить культуры и рачительно распорядиться тем материалом, который в противном случае пошел бы на дрова. Столбы из такой древесины имеют минимальную стоимость. Что касается досок, здесь использована боковая доска с обзолом, отбракованная, – тоже самый бюджетный вариант», – рассказал главный лесничий.

Конструкция прошла проверку временем и способна прослужить три-четыре года, а большего от нее и не требуется.

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