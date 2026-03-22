Politico: Встречу Трампа и Си отложили до окончания войны с Ираном 1 22.03.2026, 20:53

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Саммит США и Китая перенесен на неопределенный срок.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет иностранным официальным лицам и другим, что не будет назначать новую дату саммита между главой Белого дома и лидером Китая Си Цзиньпином до тех пор, пока не завершится конфликт с Ираном.

Об этом говорится в публикации Politico.

Дипломат из Вашингтона, знакомый с планами проведения саммита США-Китай, подтвердил, что администрация четко дала понять: «Следующие даты саммита Трампа и Си будут предложены только после того, как активная фаза конфликта с Ираном закончится».

Источник из Вашингтона, близкий к администрации и также осведомленный о планах Белого дома по проведению саммита, подтвердил, что администрация придерживается этого намерения.

В то же время в Белом доме опровергают, что сроки саммита связаны с войной в Иране.

«Это фейковые новости. Соединенные Штаты и Китай ведут продуктивные переговоры о переносе визита президента Трампа – объявления будут сделаны в ближайшее время», – заявила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Долгожданная встреча Трампа и Си изначально была запланирована на конец марта, но Трамп ранее объявил, что встреча будет отложена «примерно на месяц», поскольку «у нас идет война».

В четверг он сказал, что она состоится «примерно через полтора месяца».

Выступая перед журналистами в среду, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предположила, что встреча может состояться не раньше мая.

По мере того как война с Ираном вступает в четвертую неделю, администрация США, похоже, готовится к более длительному конфликту. США разработали подробные планы развертывания наземных войск на иранской территории, отмечается в публикации.

«Существуют оперативные ограничения на ведение войны из другой страны – особенно из такой враждебной, как Китай. Трампу и Си было бы ужасно неудобно вести переговоры в такой обстановке», – сообщил источник, близкий к американской администрации.

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