Минчанке отключили оплаченный свет 2 22.03.2026, 21:03

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ЖКХ лишило женщину электричества, несмотря на отсутствие долга.

Жительнице Пинска отключили свет, несмотря на отсутствие задолженности за электроэнергию. Нарушение выявила межрайонная прокуратура после обращения женщины.

Как установили в ходе проверки, отключение провела организация ЖКХ, которая не является энергоснабжающей. При этом сама заявительница исправно оплачивала счета за электричество.

Поводом для отключения стала задолженность по другим жилищно-коммунальным услугам. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, сотрудники службы превысили свои полномочия, лишив собственника квартиры электроснабжения.

Сама женщина признала, что испытывала финансовые трудности и не полностью оплачивала коммунальные услуги, понимая возможные последствия.

В прокуратуре напомнили: отключать электричество вправе только энергоснабжающая организация и лишь при наличии задолженности именно за электроэнергию — не менее чем за два расчетных периода и после письменного предупреждения.

По предписанию прокурора электроснабжение в квартире восстановили. В отношении должностного лица, допустившего нарушение законодательства приняты меры прокурорского реагирования.

Задолженность женщины сейчас взыскивается в установленном порядке — по исполнительной надписи нотариуса.

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