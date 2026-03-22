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Минчанке отключили оплаченный свет

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  • 22.03.2026, 21:03
  • 7,506
Минчанке отключили оплаченный свет

ЖКХ лишило женщину электричества, несмотря на отсутствие долга.

Жительнице Пинска отключили свет, несмотря на отсутствие задолженности за электроэнергию. Нарушение выявила межрайонная прокуратура после обращения женщины.

Как установили в ходе проверки, отключение провела организация ЖКХ, которая не является энергоснабжающей. При этом сама заявительница исправно оплачивала счета за электричество.

Поводом для отключения стала задолженность по другим жилищно-коммунальным услугам. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, сотрудники службы превысили свои полномочия, лишив собственника квартиры электроснабжения.

Сама женщина признала, что испытывала финансовые трудности и не полностью оплачивала коммунальные услуги, понимая возможные последствия.

В прокуратуре напомнили: отключать электричество вправе только энергоснабжающая организация и лишь при наличии задолженности именно за электроэнергию — не менее чем за два расчетных периода и после письменного предупреждения.

По предписанию прокурора электроснабжение в квартире восстановили. В отношении должностного лица, допустившего нарушение законодательства приняты меры прокурорского реагирования.

Задолженность женщины сейчас взыскивается в установленном порядке — по исполнительной надписи нотариуса.

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