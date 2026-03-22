Минчанке отключили оплаченный свет

Минчанке отключили оплаченный свет2
- 22.03.2026, 21:03
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ЖКХ лишило женщину электричества, несмотря на отсутствие долга.
Жительнице Пинска отключили свет, несмотря на отсутствие задолженности за электроэнергию. Нарушение выявила межрайонная прокуратура после обращения женщины.
Как установили в ходе проверки, отключение провела организация ЖКХ, которая не является энергоснабжающей. При этом сама заявительница исправно оплачивала счета за электричество.
Поводом для отключения стала задолженность по другим жилищно-коммунальным услугам. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, сотрудники службы превысили свои полномочия, лишив собственника квартиры электроснабжения.
Сама женщина признала, что испытывала финансовые трудности и не полностью оплачивала коммунальные услуги, понимая возможные последствия.
В прокуратуре напомнили: отключать электричество вправе только энергоснабжающая организация и лишь при наличии задолженности именно за электроэнергию — не менее чем за два расчетных периода и после письменного предупреждения.
По предписанию прокурора электроснабжение в квартире восстановили. В отношении должностного лица, допустившего нарушение законодательства приняты меры прокурорского реагирования.
Задолженность женщины сейчас взыскивается в установленном порядке — по исполнительной надписи нотариуса.