закрыть
27 июня 2026, суббота, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неизвестные запустили дроны над базой НАТО

5
  • 22.03.2026, 21:09
  • 5,616
Неизвестные запустили дроны над базой НАТО

В Норвегии задержали группу иностранцев у стратегического военного объекта.

Норвежская полиция задержала группу иностранцев, которые запускали FPV-дроны непосредственно возле стратегического военного объекта. Инцидент произошел вблизи базы Рамсунд, которая является ключевым логистическим узлом Военно-морских сил страны на севере, сообщает норвежское издание NRK со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов.

База Рамсунд – это сердце морской логистики Норвегии. Именно здесь расположены основные склады и пункты обеспечения флота за Полярным кругом. Появление неизвестных летательных аппаратов в таком районе мгновенно вызвало тревогу.

По подозрению в незаконной съемке задержали шесть человек. Группа называла себя обычными туристами, однако их интерес к закрытому военному объекту вряд ли был случайным. Всем фигурантам уже выписали солидные штрафы, два дрона конфисковали в качестве вещественных доказательств. Сейчас следователи выясняют, имели ли эти «путешественники» связь с российскими спецслужбами.

Этот случай – лишь часть общей картины, ведь в последнее время неизвестные беспилотники все чаще появляются над объектами Альянса по всей Европе. Особая активность наблюдается там, где готовят украинских военных или хранят западное оружие.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра