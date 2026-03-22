Неизвестные запустили дроны над базой НАТО

Неизвестные запустили дроны над базой НАТО5
- 22.03.2026, 21:09
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В Норвегии задержали группу иностранцев у стратегического военного объекта.
Норвежская полиция задержала группу иностранцев, которые запускали FPV-дроны непосредственно возле стратегического военного объекта. Инцидент произошел вблизи базы Рамсунд, которая является ключевым логистическим узлом Военно-морских сил страны на севере, сообщает норвежское издание NRK со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов.
База Рамсунд – это сердце морской логистики Норвегии. Именно здесь расположены основные склады и пункты обеспечения флота за Полярным кругом. Появление неизвестных летательных аппаратов в таком районе мгновенно вызвало тревогу.
По подозрению в незаконной съемке задержали шесть человек. Группа называла себя обычными туристами, однако их интерес к закрытому военному объекту вряд ли был случайным. Всем фигурантам уже выписали солидные штрафы, два дрона конфисковали в качестве вещественных доказательств. Сейчас следователи выясняют, имели ли эти «путешественники» связь с российскими спецслужбами.
Этот случай – лишь часть общей картины, ведь в последнее время неизвестные беспилотники все чаще появляются над объектами Альянса по всей Европе. Особая активность наблюдается там, где готовят украинских военных или хранят западное оружие.