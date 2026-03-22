В Беларуси ищут место для захоронения радиоактивных отходов

В Беларуси ищут место для захоронения радиоактивных отходов10
- 22.03.2026, 21:19
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Власти предложили три возможные площадки.
В августе начнется открытое обсуждение выбора площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал директор РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Дмитрий Логвин.
Дмитрий Логвин назвал три направления, на которых предприятие остановилось. Первое - площадка близ Островца, которая находится недалеко от атомной станции - основного накопителя радиоактивных отходов. Вторая - зона Полесского радиационно-экологического заповедника - территория, которая подвержена радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Третье - могилевское направление. «Мы будем учитывать мнение населения, поскольку его реакция является одним из ключевых критериев. Открытое обсуждение пройдет с августа по сентябрь на трех площадках с четким регламентом и участием международных экспертов. Прежде чем провести обсуждение, мы выезжаем в регионы, чтобы обсудить с местными властями, как лучше собрать людей для проведения общественного обсуждения», - рассказал он.
По словам руководителя, к размещению пункта более подготовлены жители Островца. «Более 70% местных жителей поддерживают эту инициативу, они видят все преимущества этого. В Могилевской области около 60% населения также не против строительства. Ситуация хуже в заповеднике, где более 50% опрошенных не поддерживают строительство. Однако развитие предприятия в регионе могло бы увеличить численность населения на 5 тыс. человек и способствовать развитию социальной инфраструктуры», - констатировал Дмитрий Логвин.
Он отметил, что решение о выборе площадки для пункта захоронения РАО, вероятно, будет принято в конце 2026-2027 году. Затем начнется разработка архитектурного проекта, строительство запланировано на 2028 год. «Проектирование и строительство будут идти параллельно. Мы рассматриваем территорию площадью от 50 до 100 га, где лишь одна треть будет отведена под хранилище, а остальное займут производственные цеха - это энергетика, автоматизация, а также искусственный интеллект», - добавил Дмитрий Логвин.