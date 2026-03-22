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ВСУ сбили сверхредкий российский дрон

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  • 22.03.2026, 21:30
  • 8,246
ВСУ сбили сверхредкий российский дрон

Таких беспилотников у оккупантов осталось считаные единицы.

Украинские военные уничтожили редкий российский беспилотник «СКАТ 450М», стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на подразделение «Стрикс».

Экипажи подразделения «Стрикс» обнаружили и ликвидировали российский БПЛА «СКАТ 450М». Этот аппарат считается очень редким экземпляром в распоряжении оккупационных войск.

За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь от 10 до 20 единиц такой техники. Ориентировочная стоимость одного комплекса составляет около 400 тысяч долларов.

В подразделении отметили, что враг пытается адаптироваться и внедрять новые виды вооружения, однако украинские защитники готовы к подобным вызовам.

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