На МТЗ провели освящение конвейеров

На МТЗ провели освящение конвейеров26
- 22.03.2026, 22:03
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Белорусскую промышленность решили спасать святой водой
Белорусские власти, похоже, решили искать спасение для промышленного гиганта не в модернизации, а в церковных обрядах.
В условиях международной изоляции на МТЗ решили прибегнуть к помощи церкви, чтобы хоть как-то стимулировать продажи своей продукции, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».
Судя по всему, на предприятии всерьез рассчитывают, что освящение конвейеров поможет заводу справиться с нарастающими проблемами. Однако ни божественное благословение, ни молитвы священников не способны спасти неконкурентоспособный белорусский промышленный гигант от неминуемого краха.