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На МТЗ провели освящение конвейеров

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  • 22.03.2026, 22:03
  • 5,466
На МТЗ провели освящение конвейеров

Белорусскую промышленность решили спасать святой водой

Белорусские власти, похоже, решили искать спасение для промышленного гиганта не в модернизации, а в церковных обрядах.

В условиях международной изоляции на МТЗ решили прибегнуть к помощи церкви, чтобы хоть как-то стимулировать продажи своей продукции, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

Судя по всему, на предприятии всерьез рассчитывают, что освящение конвейеров поможет заводу справиться с нарастающими проблемами. Однако ни божественное благословение, ни молитвы священников не способны спасти неконкурентоспособный белорусский промышленный гигант от неминуемого краха.

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