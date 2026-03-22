На МТЗ провели освящение конвейеров 26 22.03.2026, 22:03

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Белорусскую промышленность решили спасать святой водой

Белорусские власти, похоже, решили искать спасение для промышленного гиганта не в модернизации, а в церковных обрядах.

В условиях международной изоляции на МТЗ решили прибегнуть к помощи церкви, чтобы хоть как-то стимулировать продажи своей продукции, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

Судя по всему, на предприятии всерьез рассчитывают, что освящение конвейеров поможет заводу справиться с нарастающими проблемами. Однако ни божественное благословение, ни молитвы священников не способны спасти неконкурентоспособный белорусский промышленный гигант от неминуемого краха.

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