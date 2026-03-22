В Минске массово вырубают лес под предлогом «кородеда» 12 22.03.2026, 22:25

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Эксперты и жители ставят под сомнение официальную причину уничтожения зеленой зоны.

В столичном микрорайоне Сухарево неспокойно: последний лесопарк района стремительно теряет деревья. Власти списывают масштабные вырубки на эпидемию короеда. Но если внимательно изучить градостроительные планы и научные исследования, вырисовывается печальная картина бездумности.

Печальные фотографии пеньков там, где еще недавно был густой лес, появились в соцсетях. Вырубка является продолжением вырубок, которые велись в предыдущие годы, продолжая и без того большой пробел в сторону застройки со стороны четной стороны улицы Максима Горецкого.

Минчане начали высказывать самые разные версии для чего понадобилось уничтожать лесопарк на протяжении нескольких лет. Одни говорят про якобы желание проложить автомобильную дорогу через зеленую зону, чтобы соединить улицы, другие — вообще про расчистку площадки под коммерческий жилой комплекс.

Эта паника вполне понятна, учитывая то, как часто в Минске зеленые (и вообще любые охраняемые) зоны вдруг превращаются в строительные площадки, однако в этом случае страхи пока не находят документального подтверждения.

В утвержденном проекте детального планирования (ПДП) этой территории не обозначено никаких капитальных объектов на месте нынешних вырубок. В базах государственных закупок также не значится ни одного тендера на проектирование или строительство в этом квадрате. Более того, если посмотреть на саму геометрию вырубленных полян, она абсолютно не совпадает с осями соседних улиц, что делает версию про прокладку транзитной магистрали неправдоподобной.

Еще одна версия, которая активно обсуждается горожанами, связана со спортивной инфраструктурой. Действительно, в середине февраля начальник главного управления спорта Мингорисполкома анонсировал создание в Медвежино сразу трех лыжероллерных трасс протяженностью до трех с половиной километров, а также пункта проката с комнатами для тренеров. Услышав это, многие решили, что лес валят именно под спортивный мега-проект.

Но лыжероллерная трасса — это, по сути, обычная асфальтированная дорожка, пусть себе и немного шире тропинки лесопарка. Ее проектируют так, чтобы она кружила между деревьями, максимально вписываясь в существующий ландшафт. Для прокладки таких маршрутов приходится убирать отдельные стволы, но для этого абсолютно не нужно вырубать лес целыми гектарами, образуя пустоши размером футбольного поля. Спортивная инфраструктура просто не способна объяснить тех масштабов зачистки, которые мы видим сегодня.

Что думают ученые про ситуацию в лесопарке

Официальная версия Минского лесопаркового хозяйства остается неизменной с прошлых лет: во всем виноват жук-короед, который якобы тотально уничтожает хвойные деревья из-за изменен

Чиновники убеждают, что дерево может стоять зеленым, но уже быть мертвым изнутри, поэтому под топор идут даже внешне здоровые стволы. Удобная позиция, очень сложно оспариваемая обычным прохожим, но которая расходится с научными данными.

В 2022 году ученые географического факультета БГУ провели детальное исследование экологического состояния именно этого лесопарка. Они изучили более сотни хвойных деревьев в разных его частях. Выводы исследователей оказались очень интересными.

Абсолютное большинство древостоев было признано здоровым или просто ослабленным, что является абсолютной нормой для леса, зажатого в плотной городской застройке.

Действительно сильно поврежденные деревья ученые нашли только на южной границе парка, вдоль шумной и загазованной улицы Шаранговича. Однако парадокс заключается в том, что сегодняшние тотальные вырубки идут совсем не там.

Они сконцентрированы в центральной части Медвежино, которая, согласно научным данным, находилась в полностью удовлетворительном состоянии и не требовала никаких радикальных санитарных зачисток.

Рукотворная антропогенная нагрузка

Чиновники считают, что причиной проблем в лесопарке является изменение климата и агрессивное антропогенное воздействие на зеленую зону. Однако сами относились к этой территории с пренебрежением к экологии.

В период с 2017 по 2019 год жители района безрезультатно жаловались на то, что коммунальные службы превратили северную часть лесопарка вдоль улицы Горецкого в настоящий полигон для строительных отходов. Во время модернизации теплосетей туда тысячами тонн сваливали минеральный грунт.

Экскаваторы разравнивали горы земли, высота которых местами превышала человеческий рост, пряча под собой корневые системы живых деревьев.

Тогда администрация района и экологи отвечали людям бюрократическими отписками, называя это согласованным «временным складированием». С таким варварским вмешательством в зеленую зону не нужно никакого короеда.

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