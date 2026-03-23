Декретный отпуск в Беларуси хотят сократить?9
- 23.03.2026, 3:41
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После появления ясельных групп белорусы заговорили о подготовке новых ограничений.
С 1 марта по поручению диктатора Александра Лукашенко в каждом районе Беларуси открыли как минимум одну ясельную группу. После этого в обществе начались опасения, что следующим шагом будет сокращение декретного отпуска.
Министр образования Андрей Иванец, выступая в Фаниполе, заявил, что подобные слухи безосновательны. А создание новых ясельных групп чиновник объяснил заботой о женщинах.
«Мы понимаем: мамы должны иметь возможность не только выйти на работу, хотя это тоже важно, но и выделить время на себя», — цитирует министра издание fanipol.by.
По словам Иванца, новые группы в садах создаются именно как дополнительная опция, чтобы у родителей было больше времени на работу и отдых.