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Декретный отпуск в Беларуси хотят сократить?

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  • 23.03.2026, 3:41
  • 7,638
Декретный отпуск в Беларуси хотят сократить?

После появления ясельных групп белорусы заговорили о подготовке новых ограничений.

С 1 марта по поручению диктатора Александра Лукашенко в каждом районе Беларуси открыли как минимум одну ясельную группу. После этого в обществе начались опасения, что следующим шагом будет сокращение декретного отпуска.

Министр образования Андрей Иванец, выступая в Фаниполе, заявил, что подобные слухи безосновательны. А создание новых ясельных групп чиновник объяснил заботой о женщинах.

«Мы понимаем: мамы должны иметь возможность не только выйти на работу, хотя это тоже важно, но и выделить время на себя», — цитирует министра издание fanipol.by.

По словам Иванца, новые группы в садах создаются именно как дополнительная опция, чтобы у родителей было больше времени на работу и отдых.

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