Овечкин вошел в историю НХЛ, забросив 1000 шайб

Овечкин вошел в историю НХЛ, забросив 1000 шайб9
- 23.03.2026, 4:49
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Ранее подобного результата добивался только легендарный Уэйн Гретцки.
Форвард «Вашингтона» в игре с «Колорадо», помимо обновления рекорда Национальной хоккейной лиги по голам в рамках регулярного сезона, стал вторым автором солидного достижения.
40‑летний спортсмен стал вторым человеком в истории НХЛ, который смог забросить 1000 шайб. Первым был Уэйн Гретцки, на счету которого 1016 голов: 894 в регулярном сезоне и 112 — в плей-офф.
Достижение Гретцки по шайбам в «регулярке» Овечкин побил в апреле 2025 года. До рекорда в целом осталось 17 голов.