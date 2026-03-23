Овечкин вошел в историю НХЛ, забросив 1000 шайб 9 23.03.2026, 4:49

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Ранее подобного результата добивался только легендарный Уэйн Гретцки.

Форвард «Вашингтона» в игре с «Колорадо», помимо обновления рекорда Национальной хоккейной лиги по голам в рамках регулярного сезона, стал вторым автором солидного достижения.

40‑летний спортсмен стал вторым человеком в истории НХЛ, который смог забросить 1000 шайб. Первым был Уэйн Гретцки, на счету которого 1016 голов: 894 в регулярном сезоне и 112 — в плей-офф.

Достижение Гретцки по шайбам в «регулярке» Овечкин побил в апреле 2025 года. До рекорда в целом осталось 17 голов.

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