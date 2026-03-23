Доллар быстро дорожает 6 23.03.2026, 10:50

11,074

Как долго он продержится выше 3 рублей?

На прошлой неделе обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке преодолел отметку в три рубля и попытался закрепиться на этой позиции. Как долго доллар продержится выше трех рублей и каких значений можно ждать в конце марта, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Рекордный объем торгов и курс доллара выше 3 рублей

В четверг 19 марта валютная пара USD/BYN на торгах БВФБ достигла годового максимума в 3,0184, но к окончанию торговой недели курс доллара корректировался к отметке USD/BYN 3,0088. Итого за неделю курс доллара вырос на +2,58%, с начала года рост курса составляет уже +3,66%. Объём торгов долларом в четверг и пятницу существенно превысил средние дневные значения, а всего за неделю составил рекордные в 2026 году 140,141 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке закономерно просел на 2,55% за прошлую неделю, и пятничные торги закрылись с курсом RUB/BYN 3,6029 за 100 российских рублей. Всего с начала года российский рубль дешевеет на -2,78%. Объём торгов рублём при этом за неделю составил около среднего значения в 21 380,490 млн рублей.

Такое изменение обменного курса доллара США и российского рубля на белорусском валютном рынке было вполне ожидаемым и прогнозируемым, поскольку аналогичные корректировки курса доллара произошли и на российском финансовом рынке. Там курс доллара в четверг 18 марта поднимался до отметки в USD/RUB 86,70, чтобы к окончанию недели откатить до USD/RUB 83,150.

Снижение курса рубля против доллара объяснимо на фоне прекращения продажи иностранной валюты Минфином РФ в рамках корректировки цены отсечения бюджетного правила и спекулятивной игры против рубля.

Доллар тяготеет к 3 рублям

Прошедшее на прошлой неделе в пятницу, 20 марта, заседание Совета директоров Банка России имело нейтральный характер для валютного рынка и понижение ключевой ставки на -0,50% до 15,00% никак не повлияло на динамику курса доллара. Решение Центробанка было вполне ожидаемым и уже учтено рынком.

На текущей неделе в РФ открывается налоговый период, в течение которого на рынок может выйти дополнительный объём иностранной валюты. Дело в том, что в марте и апреле российским экспортёрам нефтегазового сектора предстоят годовые выплаты, поэтому спрос на рублёвую ликвидность может подрасти. Далее, с началом следующего месяца на рынок могут выйти более высокие доходы от мартовских цен на нефть, которые существенно отличаются от цен начала года. Таким образом, курс доллара на российском и белорусском валютном рынке может корректироваться и закрепиться около 3,00 рублей.

Прогноз на неделю

Помимо российского Центробанка на прошлой неделе прошли аналогичные заседания ФРС США в среду, 18 марта, и Европейского Центробанкана на следующий день в четверг. Оба заседания не имели никаких последствий для мирового финансового рынка, поскольку и в том и в другом случае процентная ставка оставлена без изменений. Политика мировых регуляторов сейчас нейтральна и занимает выжидательную позицию на фоне продолжающихся военных конфликтов, последствия которых ещё предстоит оценить.

С учётом сказанного, на белорусском валютном рынке на текущей неделе обменный курс доллара США может минимально снизиться под 3 рубля и зафиксироваться около этой отметки. Российский рубль также остаётся нейтральным.

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