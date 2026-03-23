Украинская разведка: Банковская система РФ на грани краха 8 23.03.2026, 8:45

9,420

Кремль готовит срочные контрмеры.

Россияне все чаще отказываются от банковских услуг в пользу наличных денег на фоне сбоев мобильного интернета и ужесточения финансовых ограничений. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным ведомства, в январе граждане РФ сняли со счетов и депозитов свыше 19,7 млрд долларов, при этом обратно в банковскую систему вернули лишь около 5,8 млрд. Таким образом, чистый отток средств составил 13,9 млрд долларов. За последние 16 лет это второй по величине показатель за месяц — больше было только в марте 2022 года, когда со счетов сняли 25,9 млрд долларов.

В разведке объясняют такую динамику совокупностью факторов: усилением контроля за финансовыми операциями, перебоями в работе интернет-инфраструктуры, а также ростом потребительских расходов вместо накоплений. В результате, как отмечается, в повседневной жизни наблюдается своего рода «возвращение» наличных денег.

«Последствия для банковской системы носят негативный характер. Средства вкладчиков фактически стали финансовой опорой крупнейших банков, которые испытывают дефицит капитала. При этом эти ресурсы направляются на покупку государственных облигаций, а также на кредитование госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В условиях снижения объема вкладов власти могут пойти на дополнительные меры, включая ограничения на снятие средств», — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com