Три вопроса к Лукашенко 35 23.03.2026, 13:22

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Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты.

На днях в сети магазинов «Грошык» вывесили список стран, которые нынешние власти Беларуси официально считают «недружественными», пишет «Салiдарнасць».

Само по себе существование этого перечня не новость. «Черный список» был утвержден постановлением Совета министров еще в апреле 2022-го. «В целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь…»

Однако наглядная демонстрация списка в публичном пространстве – хороший повод, чтобы задуматься. Вот какие государства включены в этот перечень:

Австралия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Зададим только три риторических вопроса:

Как так вышло, что «недружественными» с точки зрения режима Лукашенко оказались большинство наших соседей?

Как так вышло, что «недружественными» с точки зрения режима Лукашенко оказались большинство государств, относящихся к числу наиболее развитых и благополучных?

И куда нас заведет противостояние цивилизованному миру, навязываемое режимом Лукашенко?

Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты.

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