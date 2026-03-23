Ученые: Люди понимают настроение окружающих по их походке 2 23.03.2026, 8:56

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Не обязательно смотреть в глаза.

Группа японских ученых обнаружила, что люди успешно считывают эмоции окружающих, лишь взглянув на их походку, пишет «Нож».

Команда провела два эксперимента при участии 117 испытуемых и десяти актеров. Последних попросили надеть обтягивающие костюмы со светоотражающими элементами, а затем вспомнить жизненные события, вызывавшие у них радость, печаль, страх или гнев. Думая о прошлом, артисты проходили небольшое расстояние, пока аппаратура фиксировала их активность.

Далее остальные добровольцы смотрели видеозаписи со схематичными движениями актеров и пытались назвать изображенные ими эмоции.

Результаты первого эксперимента показали, что участники верно идентифицировали эмоции с точностью выше случайной. По словам исследователей, легче всего людям удавалось узнать печаль, сложнее всего — гнев.

«Способность распознавать эмоции по движениям тела может помочь нам быстро понимать других людей во время общения, даже без слов», — утверждает Мина Вакабаяси, ведущий автор исследования из Международного института перспективных телекоммуникационных исследований в Киото.

Во втором эксперименте ученые показывали испытуемым ролики, на которых были запечатлены шагающие люди с нейтральными эмоциями. Исследователи отредактировали контент: усилили или ослабили размахивание руками и движения ног.

Как итог, добровольцы соотнесли самую резкую походку с агрессией, а наиболее сдержанную — с грустью или испугом.

Исследователи предположили, что их наработки применимы на практике. Скажем, научившись верно предсказывать эмоции людей через движения их тела, можно выявлять потенциально опасных людей на записях с камер видеонаблюдения.

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