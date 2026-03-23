Близится крещендо11
- Аркадий Дубнов
- 23.03.2026, 9:07
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Трамп может и не шутить.
В войне с Ираном, похоже, близится крещендо. Вечером 23 марта истекают вторые сутки 48-часового ультиматума, предъявленного Трампом иранскому режиму. Он грозится нанести удар по иранским электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для свободного прохода всех коммерческих судов, включая танкеры и газовозы.
Судя по тому, что первым в Тегеране ответил Центральный штаб КСИР, именно эта структура сегодня принимает в Исламской республике все главные военные и политические решения. Командование стражей исламской революции (Хатам аль-Анбия) отреагировало нервно:
«Если угроза США в отношении иранских электростанций будет реализована, немедленно будут приняты следующие меры наказания: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется вновь до тех пор, пока поврежденные электростанции не будут восстановлены».
Иранское гос. ТВ уточнило: ответные меры могут включать также удары по энергетической, IT- и опреснительной инфраструктуре, связанной с США и Израилем в регионе. Вице-президент Ирана Сагаб Эсфахани (кажется, никто и не слышал раньше о существовании такого персонажа) обратился к гражданам Израиля с рекомендацией подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, запастись водой на ближайшие двое суток, поддерживать зарядку своих мобильных устройств, цитирует его иранский официоз.
А сегодня вечером интервью 13 каналу израильского ТВ дал сам американский президент. «Вы скоро узнаете, что произойдет с ультиматумом по электростанциям – результат будет очень хорошим. Будет тотальное уничтожение Ирана, и все сложится отлично», – цитирует Трампа телеканал.
Если сделать скидку на своеобразную, я бы сказал, подростковую брутальность лексики 47-го президента США, то следует признать: Трамп может и не шутить…
Аркадий Дубнов, Telegram