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Горнолыжный комплекс «Логойск» закрывается навсегда

28
  • 23.03.2026, 11:04
  • 17,754
Горнолыжный комплекс «Логойск» закрывается навсегда

Его дальнейшая судьба неизвестна.

Горнолыжный комплекс «Логойск» завершает работу 31 марта. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте курорта.

В заявлении отмечается, что этот день станет не только окончанием сезона, но и завершением 22-летней истории комплекса. Представители «Логойска» признались, что пока не знают, что ждет объект в будущем, однако выразили надежду, что это не окончательное прощание.

Причины закрытия официально не раскрываются. При этом в комментариях сотрудники подтвердили, что речь не идет о шутке, и добавили, что дальнейшая судьба комплекса остается неопределенной.

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