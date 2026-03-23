Горнолыжный комплекс «Логойск» закрывается навсегда 28 23.03.2026, 11:04

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Его дальнейшая судьба неизвестна.

Горнолыжный комплекс «Логойск» завершает работу 31 марта. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте курорта.

В заявлении отмечается, что этот день станет не только окончанием сезона, но и завершением 22-летней истории комплекса. Представители «Логойска» признались, что пока не знают, что ждет объект в будущем, однако выразили надежду, что это не окончательное прощание.

Причины закрытия официально не раскрываются. При этом в комментариях сотрудники подтвердили, что речь не идет о шутке, и добавили, что дальнейшая судьба комплекса остается неопределенной.

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