Без Будапешта: ЕС меняет правила из-за риска утечек в Кремль

Без Будапешта: ЕС меняет правила из-за риска утечек в Кремль14
- 23.03.2026, 11:10
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Европейцы все чаще исключают Венгрию из чувствительных обсуждений.
Страны Европейского союза все чаще обходят Венгрию при обсуждении чувствительных вопросов, отдавая предпочтение узким форматам консультаций вместо полноформатных встреч с участием всех членов ЕС.
Как сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, такие меры связаны с опасениями утечки конфиденциальной информации из Будапешта в Москву. Поводом для усиления осторожности стали новые подозрения в возможной передаче деталей закрытых обсуждений российской стороне.
Ранее The Washington Post писала, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно делился информацией о переговорах в ЕС с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Будапеште эти обвинения отвергают.
По данным источников, ЕС все активнее использует неформальные форматы сотрудничества — такие как E3, E4, NB8, Веймарский треугольник и другие коалиции. В них проще и быстрее согласовывать позиции, при этом снижая риск утечек и исключая участие Венгрии. Собеседники Politico отмечают, что значительная часть реальной дипломатической работы сейчас происходит именно в таких группах.
В частности, Веймарский треугольник объединяет Францию, Германию и Польшу, NB8 включает восемь стран Северной Европы и Балтии, а JEF — десять североевропейских государств. Формат E3 традиционно охватывает Великобританию, Францию и Германию.
Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что еще в 2024 году дипломатов предупреждали о рисках передачи информации венгерской стороной. По его словам, на встречах с участием Петера Сийярто он и его коллеги сознательно ограничивали объем обсуждаемых данных.