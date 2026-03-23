Без Будапешта: ЕС меняет правила из-за риска утечек в Кремль 14 23.03.2026, 11:10

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Петер Сийярто (слева) и Сергей Лавров

Европейцы все чаще исключают Венгрию из чувствительных обсуждений.

Страны Европейского союза все чаще обходят Венгрию при обсуждении чувствительных вопросов, отдавая предпочтение узким форматам консультаций вместо полноформатных встреч с участием всех членов ЕС.

Как сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, такие меры связаны с опасениями утечки конфиденциальной информации из Будапешта в Москву. Поводом для усиления осторожности стали новые подозрения в возможной передаче деталей закрытых обсуждений российской стороне.

Ранее The Washington Post писала, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно делился информацией о переговорах в ЕС с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Будапеште эти обвинения отвергают.

По данным источников, ЕС все активнее использует неформальные форматы сотрудничества — такие как E3, E4, NB8, Веймарский треугольник и другие коалиции. В них проще и быстрее согласовывать позиции, при этом снижая риск утечек и исключая участие Венгрии. Собеседники Politico отмечают, что значительная часть реальной дипломатической работы сейчас происходит именно в таких группах.

В частности, Веймарский треугольник объединяет Францию, Германию и Польшу, NB8 включает восемь стран Северной Европы и Балтии, а JEF — десять североевропейских государств. Формат E3 традиционно охватывает Великобританию, Францию и Германию.

Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что еще в 2024 году дипломатов предупреждали о рисках передачи информации венгерской стороной. По его словам, на встречах с участием Петера Сийярто он и его коллеги сознательно ограничивали объем обсуждаемых данных.

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