ВСУ ударили по валютным доходам Лукашенко

ВСУ ударили по валютным доходам Лукашенко5
- 23.03.2026, 9:50
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НПЗ перейдут на «голодный паек».
Ударные дроны успешно атаковали нефтяные терминалы в порту российского Приморска — это ключевой объект для экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ через Балтийское море.
Атаки на инфраструктуру РФ на Балтийском побережье сокращают возможности экспорта нефтепродуктов с белорусских НПЗ по «северному маршруту», пишет Telegram-канал «Экономика Беларуси».
«Внутренний рынок останется с топливом (и даже его излишками), но теряется возможность заработать валюту», — резюмировал канал.
Беларусь отправляет свои нефтепродукты через порт «Приморск», используя его как перевалочный пункт на Балтийском море. Ранее часть продукции шла через порты Литвы и Латвии, но после санкций потоки были перенаправлены через российские терминалы.