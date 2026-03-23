ВСУ ударили по валютным доходам Лукашенко 5 23.03.2026, 9:50

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НПЗ перейдут на «голодный паек».

Ударные дроны успешно атаковали нефтяные терминалы в порту российского Приморска — это ключевой объект для экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ через Балтийское море.

Атаки на инфраструктуру РФ на Балтийском побережье сокращают возможности экспорта нефтепродуктов с белорусских НПЗ по «северному маршруту», пишет Telegram-канал «Экономика Беларуси».

«Внутренний рынок останется с топливом (и даже его излишками), но теряется возможность заработать валюту», — резюмировал канал.

Беларусь отправляет свои нефтепродукты через порт «Приморск», используя его как перевалочный пункт на Балтийском море. Ранее часть продукции шла через порты Литвы и Латвии, но после санкций потоки были перенаправлены через российские терминалы.

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