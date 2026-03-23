Ученые: Вороны — стратеги и гении 7 23.03.2026, 10:25

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Фото: Charter97.org

Эти птицы вовсе не нахлебники.

Ученые из Венского ветеринарного университета и Института поведения животных имени Макса Планка провели масштабное исследование в Йеллоустонском национальном парке — уникальной экосистеме, где с 1990-х годов вновь обитают волки. Чтобы понять поведение птиц, специалисты оснастили GPS-трекерами 69 воронов — беспрецедентное число для подобных работ. Параллельно отслеживались перемещения 20 волков, пишет «Вокруг света».

Результаты оказались неожиданными. За два с половиной года наблюдений ученые почти не зафиксировали случаев, когда вороны долго следовали за хищниками. Это поставило под сомнение устоявшуюся теорию о том, что птицы просто «идут по пятам» за волками в ожидании добычи.

Как выяснилось, вороны действуют куда сложнее. Они обладают развитой пространственной памятью и формируют в голове своего рода карту местности. Птицы запоминают участки, где охота волков наиболее успешна — например, открытые долины, где легче настигнуть оленей или бизонов. Вместо хаотичных поисков вороны совершают целенаправленные перелеты, преодолевая до 155 километров в день и проводя в воздухе до шести часов без остановки.

Таким образом, они не следят за волками напрямую, а «просчитывают» их поведение, регулярно проверяя потенциальные точки охоты. Иногда, находясь поблизости, вороны могут ориентироваться на вой или движение хищников, но в масштабах всей территории решающую роль играет именно интеллект и накопленный опыт.

По словам исследователей, это открытие кардинально меняет понимание поведения падальщиков. Вороны демонстрируют уровень планирования и навигации, который ранее приписывался лишь наиболее развитым видам животных. Они не привязаны к конкретной стае волков и гибко выбирают стратегию, опираясь на память и анализ окружающей среды.

Исследование показало: вороны — не просто спутники хищников, а самостоятельные «аналитики ландшафта», способные просчитывать события наперед.

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