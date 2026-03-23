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В Белостоке отметили День Воли

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  • 23.03.2026, 10:36
  • 1,952
В Белостоке отметили День Воли

Участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг.

В центре Белостока прошел митинг-концерт, посвященный 108-летию провозглашения независимости БНР, организованный местной диаспорой, фондом «Тутака» и городскими властями, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг, а представители белорусской и украинской диаспор, а также польской общественности выступили со сцены, где в завершение прозвучала песня «Муры» на белорусском и польском языках.

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