В Белостоке отметили День Воли

В Белостоке отметили День Воли1
- 23.03.2026, 10:36
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Участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг.
В центре Белостока прошел митинг-концерт, посвященный 108-летию провозглашения независимости БНР, организованный местной диаспорой, фондом «Тутака» и городскими властями, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».
Участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг, а представители белорусской и украинской диаспор, а также польской общественности выступили со сцены, где в завершение прозвучала песня «Муры» на белорусском и польском языках.