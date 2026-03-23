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Минчан разбудил звук дрона

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  • 23.03.2026, 15:15
  • 22,246
Минчан разбудил звук дрона
иллюстративное фото

Звук слышали в разных районах столицы.

Пользователи Threads из Минска сообщили, что над городом ночью кружил дрон. Звук слышали около 2 часов ночи в разных районах столицы.

«На пересечении Богдановича и Веры Хоружей слышали жужжание, на вскидку это было в 2 ночи».

«В 2 часа ночи Фрунзенский район».

«Беспилотник был, звук ни с чем не спутаешь».

«Летало и жужжало. На прошлой неделе летало, но быстрее. На вертолет или самолет не похоже по звуку», — пишут белорусы.

Напомним, 29 июля 2025 года в Минске упал российский «Шахед».

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