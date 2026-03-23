Партия Мерца выиграла на земельных выборах в Рейнланд-Пфальце 2 23.03.2026, 11:31

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Фридрих Мерц

ХДС впервые за 35 лет обошел социал-демократов.

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца впервые за 35 лет победил на местных выборах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Die Welt.

На воскресных выборах в парламент федеральной земли, согласно предварительным результатам, ХДС получил 31% голосов, тогда как Социал-демократическая партия Германии – 25,9%.

Это стало лучшим результатом блока Мерца на выборах в Рейнланд-Пфальце и положило конец 35-летнему лидерству СДПГ в этой земле.

Третье место на выборах заняла ультраправая «Альтернатива для Германии» («АдГ»), получив 19,5%, что является лучшим ее результатом в Рейнланд-Пфальце.

В земельный парламент также прошла партия «Зеленые» – политсила получила 7,9%.

Главным кандидатом от ХДС на пост канцлера земли является Гордон Шнидер, от СДПГ – Александер Швайцер. Оба исключили возможность создания коалиции с «АдГ».

Наиболее вероятной является коалиция СДПГ с ХДС, хотя ранее Швайцер заявлял, что согласится на это только при условии, что должность земельного премьера будет за ним.

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