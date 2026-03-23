«Так люди и живут» 14 23.03.2026, 11:40

10,046

Шокирующие кадры из гомельского интерната.

Туалеты не работают, облупившаяся краска и штукатурка, грибок и плесень, мусор и грязь — настоящая коммунальная катастрофа на видео из гомельского общежития.

В редакцию «Сильных Новостей» обратился жилец общежития по Советской, 240. Мужчина рассказал о вопиющих условиях, в которых вынуждены существовать постояльцы.

По словам читателя, в общежитии туалеты «не работают годами», краны текут, смесители — лишь для имитации: вода либо ледяная, либо кипяток.

Перегоревшую лампочку тоже поменять проблема — заведующая поясняет это отсутствием финансирования.

По словам мужчины, самое возмутительное в этой истории, что жильцы исправно платят. Помимо коммунальных услуг (около 20 рублей), они вносят еще около 150 рублей. Но куда идут эти деньги, остается загадкой.

«Нам ничего не выделяют, кому не нравится — выселяться», — такое отношение в общежитии, по словам гомельчанина, стало нормой.

Мужчина в доказательство прислал множество видео, где видна вся «красота» быта. Кадры вызывают не только эстетическое отвращение, но и вопросы о безопасности проживания.

«Так люди и живут», — говорит мужчина на видео.

«Сильные Новости» обратились за разъяснением к заведующей общежития, однако она отказалась комментировать ситуацию, лишь отметила, что обратившийся жилец уже получил социальное жилье, а здесь находится «на птичьих правах».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com