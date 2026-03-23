«Мадяр» нашел слабое место РФ 10 23.03.2026, 15:11

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Роберт Бровди (Мадяр)

Как дроны истощают вражескую армию.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди («Мадяр») внедряет новую модель ведения войны, основанную на масштабном применении дронов для истощения российских войск. Его стратегия направлена на то, чтобы наносить противнику такие потери, которые он не успевает восполнять.

По данным материала The Economist, с момента назначения Бровди летом 2025 года эффективность ударов по российской армии заметно выросла. Перелом произошёл в декабре: впервые потери российских сил от дронов превысили темпы пополнения личного состава. При этом территориальные успехи России остаются ограниченными — даже на наиболее активном направлении в районе Константиновки удалось достичь лишь части запланированных целей.

Сам Бровди оценивает вклад беспилотных сил более чем в треть всех потерь российской армии. В отдельные периоды, по его словам, потери противника достигали почти 400 человек в сутки. Он утверждает, что при нехватке пехоты российские подразделения иногда отправляют на передовую даже штабных офицеров, что делает их уязвимыми.

Подход Бровди во многом сформирован его прошлым в бизнесе: до войны он занимался продажей зерна. Этот опыт он перенёс в военную сферу, выстроив системную модель управления — с аналитикой, учётом и оптимизацией процессов. Ещё в 2022 году на Херсонском направлении он начал использовать коммерческие дроны для разведки и передачи координат, фактически создав одну из первых «цепочек поражения» с их применением.

Среди его инициатив — концепция «линии дронов», которая компенсирует нехватку пехоты за счёт постоянного наблюдения и точечных ударов. Подразделения работают на расстоянии нескольких километров от линии фронта, используя комплексную систему из примерно 15 функций — от разведки и радиоэлектронной борьбы до минирования и производства боеприпасов.

Бровди подчёркивает, что ключевым элементом является не отдельный дрон, а вся экосистема их применения. Он также настаивает на необходимости постоянного наличия техники и её дублирования для снижения рисков.

По его утверждению, потери в его подразделениях остаются минимальными — около 1%. При этом он оценивает «соотношение» потерь как 400 к 1 в пользу Украины, а стоимость одного поражения — примерно в 878 долларов.

Публикация видеозаписей ударов по противнику в соцсетях сделала Бровди фигурой, вызывающей споры. Критики указывают на возможные этические и правовые вопросы, однако сам командир отвергает подобные претензии, заявляя, что рассматривает происходящее как борьбу за выживание своей страны.

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