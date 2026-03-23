Лукашенко пришлось отпустить литовские фуры 7 23.03.2026, 11:53

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Давление США сработало?

Государственный таможенный комитет Беларуси объявил, что началось возвращение литовских грузовиков, которые находились на специальных стоянках с ноября прошлого года.

По различным данным на начало декабря в Беларуси оставалось 185 литовских фур. Изначально с территории страны не выпускали 1100 грузовиков. Выезд им запретили после того, как Литва временно закрыла границу с Беларусью из-за летящих из нашей страны метеозондов с контрабандой.

Отметим, Литва консультировалась с США на тему возвращения своих фур, захваченных режимом Лукашенко.

Диктатор заявил, что фуры будут отпущены, 20 марта, на следующий день после встречи со спецпосланником президента США Джоном Коулом.

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