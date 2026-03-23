Самолет врезался в пожарную машину в Нью-Йорке 4 23.03.2026, 11:50

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Сообщается о гибели пилотов и десятках раненых.

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет столкнулся с пожарной машиной. По последним данным, погибли два человека, около 70 пострадали.

По данным сервиса Flightradar24, происшествие случилось утром 23 марта. Самолет авиакомпании Air Canada Express, выполнявший рейс из Монреаля, на взлетно-посадочной полосе столкнулся со спецтранспортом. Лайнер эксплуатируется компанией Jazz Aviation.

Источники телеканала NBC, знакомые с ситуацией, подтверждают гибель двух человек: по их данным, это капитан воздушного судна и второй пилот. Пострадали 70 человек, включая четверых сотрудников службы безопасности аэропорта, — сообщается, что у двоих сломаны конечности. Всего на борту находилось 76 пассажиров и четыре члена экипажа.

WATCH: New video from the runway at LaGuardia Airport shows moments after an Air Canada Express plane collided with a fire truck. 5 in critical condition. pic.twitter.com/uH2SVvbw6t — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 23, 2026

Столкновение произошло на одной из взлетно-посадочных полос. Сообщается, что самолет двигался со скоростью около 39 км/ч. На опубликованных кадрах видно, что у лайнера сильно повреждена носовая часть, полностью оторвана кабина.

Накануне в районе аэропорта наблюдались неблагоприятные погодные условия — дождь и туман, которые могли повлиять на ситуацию. Обстоятельства происшествия выясняются.

После происшествия Федеральное управление гражданской авиации США объявило временное закрытие аэропорта. По предварительным данным, ограничения могли действовать до вечера.

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