Минчане жалуются на смог и неприятный запах в городе

Минчане жалуются на смог и неприятный запах в городе5
- 23.03.2026, 12:15
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Как обстановка в вашем районе?
Похоже, в Минске снова что-то не так с воздухом. В редакцию Onliner начали приходить сообщения от горожан: люди жалуются на смог и неприятный запах гари в разных районах.
Одна из читательниц прислала фото из Домбровки — там над домами заметна легкая дымка.
Еще одна минчанка говорит, что чувствует «аромат» гари уже несколько дней:
— В субботу чувствовала сильный запах в Лебяжьем, а сегодня, в понедельник, — уже на улице Репина.
На фото, которое она отправила, видно дымку в районе ЖК «Каскад».
А как обстановка в вашем районе?