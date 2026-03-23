Минчане жалуются на смог и неприятный запах в городе 5 23.03.2026, 12:15

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Как обстановка в вашем районе?

Похоже, в Минске снова что-то не так с воздухом. В редакцию Onliner начали приходить сообщения от горожан: люди жалуются на смог и неприятный запах гари в разных районах.

Одна из читательниц прислала фото из Домбровки — там над домами заметна легкая дымка.

Еще одна минчанка говорит, что чувствует «аромат» гари уже несколько дней:

— В субботу чувствовала сильный запах в Лебяжьем, а сегодня, в понедельник, — уже на улице Репина.

На фото, которое она отправила, видно дымку в районе ЖК «Каскад».

А как обстановка в вашем районе?

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