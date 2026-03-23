Рютте: США продолжают предоставлять Украине разведданные и вооружение 3 23.03.2026, 12:28

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Марк Рютте

В Вашингтоне не прекратили поддержку Киева, несмотря на заявления Трампа.

Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию. Продолжаются также поставки в Украину американского оружия за европейский счет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире программы «Face the Nation with Margaret Brennan» на канале CBS News. Так он прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, которые сводятся к тому, что НАТО следует помочь Штатам с Ираном в обмен на продолжение американской помощи Украине.

Журналистка Маргарет Бреннан в разговоре с Рютте вспомнила о недавнем заявлении Трампа, в котором тот упрекнул НАТО за нежелание помочь США в войне с Ираном – тогда как он «помогает им с Украиной» .

Однако генсек Североатлантического альянса уверен, что подход Трампа в стиле «услуга за услугу» не приведет к отказу США от поддержки Украины. По крайней мере, до сих пор, по его словам, Штаты продолжают передавать Украине разведданные и не ограничили продажу американского оружия.

«Относительно Украины, США снова предоставляют критически важную разведывательную поддержку и поток оружия, сотрудничая с европейцами, чтобы поддержать борьбу Украины против россиян, обеспечивая им то, что им нужно», – заявил генсек НАТО.

Свои слова Рютте уже традиционно дополнил словами о «лидерстве Трампа».

«Я знаю, что мы всегда объединяемся. Именно под руководством президента Трампа мы провели чрезвычайно успешный саммит в Гааге, где договорились тратить 5% нашего ВВП на оборону, и таким образом впервые со времен Эйзенхауэра уравняли расходы... Уравнивание расходов европейцев и американцев не только справедливо (Трамп во время первой каденции выражал желание, чтобы все страны-члены тратили одинаково, во время второй – достиг этого), но и нужно нам из-за российской угрозы и других наших противников», – отметил он.

Комментируя требования Трампа к европейским союзникам «помочь с Ираном» – Рютте осторожно намекнул на то, что войну на Ближнем Востоке США начали, не посоветовавшись с союзниками. Поэтому последним нужно время, чтобы подготовиться к участию в разблокировании заблокированного Тегераном Ормузского пролива.

«Относительно Ирана, я абсолютно убежден, – и я понимаю разочарование президента, – что это требует определенного времени. Но опять же, я также прошу о понимании, потому что страны должны были готовиться к этому, не зная, и по уважительным причинам, о начальном нападении на Иран, но теперь объединяясь, чтобы убедиться, что мы можем обеспечить безопасность Ормузского пролива», – подчеркнул генсек НАТО.

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