Что происходит на границе ЕС и Беларуси
- 23.03.2026, 13:04
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С пятницы очередь на въезд в ЕС выросла на 430 единиц.
С пятницы очередь грузового и легкового транспорта выросла на 430 единиц. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 23 марта.
По данным ГПК, самый загруженный маршрут на пути в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) – там стоит 350 фур. С пятницы очередь увеличилась на 60 авто. Контролирующие службы этого погранперехода оформили меньшего всего большегрузов – 15% от нормы. Перед Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 220 грузовиков, его сотрудники приняли на свою территорию 28% фур.
За выходные дни перед польскими погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи) скопилось 360 фур. Сопредельная сторона за двое суток оформила 27% транспорта.
Что касается легковушек, около 700 авто фиксируется на польском направлении перед пунктами пропуска Тересполь (Брест) и Кузница Белостоцкая (Брузги). По этим маршрутам с пятницы в ЕС проследовало 27% легковушек от нормы.