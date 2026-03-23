Что происходит на границе ЕС и Беларуси 23.03.2026, 13:04

2,448

иллюстративное фото

С пятницы очередь на въезд в ЕС выросла на 430 единиц.

С пятницы очередь грузового и легкового транспорта выросла на 430 единиц. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 23 марта.

По данным ГПК, самый загруженный маршрут на пути в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) – там стоит 350 фур. С пятницы очередь увеличилась на 60 авто. Контролирующие службы этого погранперехода оформили меньшего всего большегрузов – 15% от нормы. Перед Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 220 грузовиков, его сотрудники приняли на свою территорию 28% фур.

За выходные дни перед польскими погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи) скопилось 360 фур. Сопредельная сторона за двое суток оформила 27% транспорта.

Что касается легковушек, около 700 авто фиксируется на польском направлении перед пунктами пропуска Тересполь (Брест) и Кузница Белостоцкая (Брузги). По этим маршрутам с пятницы в ЕС проследовало 27% легковушек от нормы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com