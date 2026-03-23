Еврокомиссар: За каждым миграционным кризисом в ЕС стоит Путин 4 23.03.2026, 13:04

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иллюстративное фото

В Брюсселе указали на роль Кремля в росте потока беженцев.

Нелегитимный президент страны-агрессора РФ Владимир Путин является «главной движущей силой» миграции в Европу из-за своей роли в разжигании конфликтов за последнее десятилетие. Об этом заявил комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Financial Times.

Заявление чиновника ЕС прозвучало на фоне подготовки блока к вероятному росту потока беженцев с Ближнего Востока.

Бруннер заявил, что за большими миграционными потоками стоит нелегитимный президент РФ. «Это всегда Владимир Путин», – сказал он.

Еврокомиссар напомнил о поддержке Путиным бывшего президента Сирии Башара Асада, сбежавшего в РФ в конце 2024 года, на протяжении всей гражданской войны, которая началась в 2011 году.

Военные действия в Сирии спровоцировали миграционный кризис в Европе. Как пишет СМИ, в течение 2015–2016 годов более 2 млн человек подали заявления о предоставлении убежища в странах ЕС.

Второй миграционный поток в Европу произошел из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам Бруннера, временную защиту в ЕС предоставили около 4,3 млн украинцев.

Что касается войны в Иране, то, как отметил Бруннер, даже если ее не начала Россия, Путин поддержал режим аятолл. Следовательно, он фактически является главной движущей силой миграции в Европу, считает комиссар.

СМИ пишет, что, в отличие от 2015 года, когда бывший канцлер Германии Ангела Меркель принимала беженцев из Сирии, сейчас европейские страны стремятся предотвратить массовый наплыв беженцев на фоне войны на Ближнем Востоке. Несколько стран ЕС, в том числе Италия и Дания, настаивают на закрытии границ.

В совместном письме премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони предупредили, что «мы не можем рисковать повторением потоков беженцев и мигрантов в ЕС, которые мы наблюдали в 2015–2016 годах».

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