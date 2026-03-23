Вслед за Минском проезд подорожает и в регионах

Вслед за Минском проезд подорожает и в регионах4
- 23.03.2026, 13:34
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Пока неизвестно, на сколько вырастет цена.
В Минске изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Уже с 27 марта стоимость талончика в автобусах, троллейбусах и трамваях увеличится с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек. Подорожает и проезд в метро: жетон будет стоить 1 рубль 15 копеек вместо нынешнего 1 рубля.
Также документ устанавливает предельные тарифы на экспрессные маршруты. Поездка по городу обойдется до 3 рублей, а в города-спутники — до 5 рублей.
Последний раз проезд в столице подорожал в апреле 2025 года — на 10 копеек, в этот раз — на 15.
В регионах тоже готовятся поднять стоимость проезда. В Национальном реестре правовых актов появились решения исполкомов Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской областей о тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении.
Решения пока не опубликованы, поэтому пока неизвестно, на сколько подорожает проезд.