Погода в Беларуси порадует настоящим весенним теплом 23.03.2026, 13:54

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Прогноз на неделю.

В начале недели мы окажемся на восточной периферии обширного антициклона, а затем в передней части циклонической ложбины над Западной Европой, что усилит к концу недели адвекцию тёплых воздушных масс с юга, юго-востока, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

К выходным мы можем рассчитывать на повышение дневных температур до +13…+20 °C.

Лишь в четверг холодный фронт может принести на запад страны кратковременные дожди и непродолжительное понижение температурного фона.

Однако к началу апреля ситуация может измениться. Ложбина над западом Европы разрушится и над Восточной Атлантикой усилится антициклональный гребень. Одновременно с этим над востоком Европы начнет углубляться очередная высотная циклоническая ложбина, ориентированная с севера уже на наш регион.

В результате в первых числах апреля южные потоки могут смениться на северные, а среднесуточная температура приблизится к норме или даже опуститься ниже неё. Этот сценарий уже подтверждают ансамбли основных прогностических моделей (включая ECMWF), где небольшая тепловая аномалия 1-ой недели апреля остается лишь по северо-востоку страны. Также увеличится вероятность осадков, причем не только в виде дождя.

Горизонт планирования ещё далёк, но на сегодняшний день это основной сценарий развития событий в расчётах ведущих прогностических моделей.

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