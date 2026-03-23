У Трампа есть два варианта 34 Игорь Семиволос

23.03.2026, 14:07

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Дональд Трамп

Угрозы уже не работают.

Ультиматум президента Трампа об уничтожении электростанций Ирана в случае неоткрытия пролива в течение 48 часов демонстрирует фундаментальное непонимание природы иранского режима и региональной динамики.

Не вам рассказывать, что угроза ударами по гражданской энергетической инфраструктуре граничит с угрозой военным преступлением. Страны Персидского залива воспринимают это со страхом, поскольку понимают: ответ Ирана придется именно на их электростанции и опреснительные установки.

Такое развитие событий неизбежно вовлечет конфликт хуситов, которым будет трудно оставаться в стороне при таких условиях. Иран предположительно ответит на ультиматум ударом по инфраструктуре одной из арабских стран Залива, чтобы продемонстрировать готовность «поджечь регион». Именно поэтому страны Залива, являясь первоочередными целями, ускорят собственные усилия по деэскалации, фактически действуя вопреки стратегии США.

С точки зрения эффективности достижения целей, это классическая ловушка сдерживания. Подобная риторика не изменит позиции Ирана. Она загоняет самого президента США в тупик: либо начать новый этап эскалации, либо отступить, окончательно разрушив авторитет американского сдерживания.

Для Ирана закрытие пролива – это главный политический актив. Они не откроют его добровольно, поскольку именно это дает им власть в настоящем моменте.

В то же время следует учитывать и промежуточный сценарий: Иран может выбрать стратегию контролируемого дросселирования пролива вместо бинарного выбора между полным закрытием и полным открытием. Признаки этого уже есть – иранские танкеры продолжают движение в Китай через альтернативные маршруты, отдельные суда получают выборочное разрешение на проход. Это дает Тегерану постоянный рычаг без формальной капитуляции и без полной эскалации – управляемый клапан давления, которым можно торговать в любой момент.

Именно поэтому любой ультиматум о «полном открытии» априори проигрывает иранской логике частичных уступок – и это делает стратегическую подготовку США к этому сценарию фундаментально неадекватной.

Если Вашингтон действительно ставит целью открытие пролива, перед ним остаются только два варианта: прямое применение массированной силы или изменение режима в Тегеране. Любые попытки действовать через «угрозы без последствий» лишь подчеркивают непонимание того, что Иран – это не Венесуэла, и он готов к экзистенциальной эскалации.

Причем, если Вашингтон хочет гарантированно открыть пролив, ему придется контролировать берег. А контроль берега – это уже сухопутная операция. Трамп пытается купить «результат» по цене «ракет», но логика Ирана заставляет его либо платить «кровью солдат», либо отступать.

Не позавидуешь.

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

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