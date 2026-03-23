«За эти деньги можно семью неделю кормить» 7 23.03.2026, 14:12

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иллюстративное фото

Белорусы стали меньше ходить в кафе и рестораны.

С начала 2026 года траты на заведения общественного питания в Беларуси снизились на 3,4%, сообщает Белстат. Становятся ли походы в кафе редкостью? Ex-press.live собрал реальные истории белoрусов в стране и за границей.

Андрей, Минск:

— Если честно, стал ходить гораздо реже. Раньше с женой почти каждую пятницу выбирались куда-нибудь поужинать — это был такой маленький ритуал после рабочей недели. Сейчас понимаем, что за те же деньги можно дома что-то нормальное приготовить на несколько дней. В этом году были только на годовщину — сходили в любимое место, но даже там заметили, что порции стали меньше.

Ольга:

— Я раньше часто заходила в кофейни просто взять латте и посидеть с ноутбуком. Сейчас максимум беру кофе с собой и иду гулять. Недавно зашла в любимую кофейню, посмотрела на цены и подумала: «Лучше куплю зерно домой». В этом году была один раз, встретилась с подругой, посидели часик — и все.

Павел, Варшава:

— У Польшчы стаў часцей хадзіць — напэўна, таму што гэта спосаб не адчуваць сябе адзінокім. Мы з хлопцамі дамовіліся раз на тыдзень сустракацца ў нейкім недарагім бары або кавярні. Нядаўна смяяліся, што паводзім сябе як студэнты, хоць усім ужо за 30.

Наталья, Брест:

— В этом году еще ни разу не была в кафе. Честно — даже не тянет. После работы хочется просто домой, приготовить что-то простое и отдохнуть. Раньше с коллегами иногда ходили на обеды, а сейчас каждый приносит что-то из дома. Даже как-то привычка пропала. Но в кафе и ресторанах, особенно по вечерам, очень много людей... А что им еще делать?

Саша, Вильнюс:

— Хаджу часам, але хутчэй па настроі. Калі толькі пераехаў, часта сядзеў у кавярнях — працаваў адтуль, знаёміўся з людзьмі. Цяпер зразумеў, што гэта моцна б’е па бюджэце. Купіў нармальную кававарку дадому і стаў радзей выбірацца. Але раз у пару тыдняў усё роўна іду — проста каб змяніць абстаноўку. І ежа вельмі смачная. А яшчэ у Вільні легендарная рэстарацыя ёсць — яе адкрыў хлопец з Жодзіна, вельмі смачна там.

Светлана:

— Очень редко теперь. Только если день рождения или встреча, которую дома не организуешь. В этом году ходили с подругой — она давно не видела меня, приехала из другого города. Сидели долго, вспоминали все подряд, и тогда уже не так важно было, сколько это стоит. Но в обычной жизни — нет, не до кафе.

Дима, Берлин:

— Быў ужо пару разоў у гэтым годзе, але заўважыў, што стаў зусім па-іншаму ставіцца да грошай. Раней мог спакойна зайсці, замовіць нешта і не глядзець на кошт. Цяпер спачатку гляджу меню, потым думаю, ці дакладна хачу гэта. Часам увогуле сыходжу і бяру нешта прасцей на вынас. Напэўна, гэта ўжо звычка пасля апошніх гадоў.

Татьяна:

— Недавно были в столичной «Хинкальне». Отдали за обед на четверых 200 рублей. Для меня это много, за эти деньги можно семью неделю кормить. Могу себе позволить обед в кафе только по большим праздникам. Но если бы грузин увидел порцию оджахури в нашем ресторане — он бы поперхнулся. В Грузии порции раза в четыре больше.

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