Империи веками сражались за Ормузский пролив 1 23.03.2026, 14:19

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Этот маршрут — ключевая точка глобального противостояния и в наше время.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с мировыми рынками, на протяжении веков остается объектом борьбы мировых держав. Сегодня напряженность вокруг него вновь усиливается, однако эксперты подчеркивают, что это лишь очередной этап исторического противостояния за контроль над стратегически важным маршрутом, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Ширина судоходных путей в проливе составляет всего около трех километров, что делает его уязвимым и одновременно критически важным для мировой экономики. Через этот узкий морской коридор проходят поставки нефти и газа из крупнейших месторождений Ближнего Востока.

Еще со времен древней Персии за контроль над проливом боролись различные державы, включая греков, Османскую империю и Португалию. В Средние века через него проходили торговые маршруты, по которым специи, шелк и драгоценности из Индии направлялись в Багдад и далее в Европу. Мореплаватели, такие как Марко Поло и Чжэн Хэ, также упоминали этот регион.

В XIX веке южное побережье пролива получило название «Пиратский берег» из-за частых нападений на торговые суда. Современное значение региона усилилось после открытия крупных нефтяных месторождений в 1930-х годах.

После Исламской революции в Иране Ормузский пролив стал одним из ключевых элементов внешней политики США. Президент США Джимми Картер в 1980 году заявил, что попытка установить контроль над регионом будет рассматриваться как угроза национальным интересам США.

Сегодня Иран, контролирующий северное побережье пролива, вновь демонстрирует способность влиять на глобальные поставки энергоресурсов. Аналитики считают, что обострение ситуации связано с попытками оказать давление на Запад через энергетические рынки.

Исторический опыт показывает, что Ормузский пролив остается не только экономическим, но и геополитическим узлом, от стабильности которого зависит ситуация далеко за пределами региона.

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