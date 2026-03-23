Из Ирана поступает противоречивая информация о состоянии Моджтабы Хаменеи
- 23.03.2026, 14:33
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Его могли фактически отстранить от власти.
Ситуация вокруг Моджтабы Хаменеи, нового лидера Ирана, остаётся крайне неопределённой. Различные источники дают противоречивые оценки его состояния и реального влияния на управление страной. Несмотря на появление новых сведений, ясности по-прежнему нет, пишет издание «Маарив».
По информации американских и израильских источников, Хаменеи-младший мог быть ранен, изолирован и фактически не участвовать в текущих процессах. При этом в Израиле допускают, что он жив и может находиться в сознании, однако ключевой вопрос — сохраняет ли он реальный контроль над властью.
Израильские оценки сводятся к тому, что даже при формальном сохранении статуса решения принимаются другими фигурами. Речь, как утверждается, идёт о наиболее жёстких представителях иранского руководства, чьё влияние только усилилось. В Иерусалиме подчёркивают, что нынешняя верхушка власти стала ещё более радикальной по сравнению с довоенным периодом.
На этом фоне в Израиле скептически относятся к любым ожиданиям внутренней «перестройки» в Иране. По их мнению, говорить о смягчении курса не приходится — напротив, пространство для дипломатии сужается.
В то же время оппозиционные и неподтверждённые источники описывают гораздо более тяжёлое состояние Хаменеи-младшего. В частности, утверждается, что он перенёс сложную операцию с ампутацией ноги и столкнулся с серьёзными неврологическими осложнениями. Сообщается, что его экстренно госпитализировали в Тегеране в критическом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Позднее его якобы перевели в другое медицинское учреждение, где он продолжал находиться в реанимации. Улучшения якобы были минимальными: низкий уровень сознания сохранялся более десяти дней, что может свидетельствовать о тяжёлом поражении мозга. Также упоминаются множественные травмы, осложнившие общее состояние.
При этом ни одна из этих версий не получила официального подтверждения. Внутри Ирана вокруг ситуации сохраняется высокая степень неопределённости: власти ограничиваются краткими письменными заявлениями и не предоставляют конкретных доказательств.