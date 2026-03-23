«Снял с себя 140 штук, дальше считать было лень»8
- 23.03.2026, 14:46
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В Беларуси вовсю действуют клещи.
С приходом тепла в Беларуси начался сезон не только березового сока и кожаных курток, но и клещей. Причем есть основания предполагать, что этой весной они могут стать еще большей головной болью отдыхающих на природе, чем раньше: в лесах членистоногих уже замечают целыми колониями, они особенно не прячутся и жадно вгрызаются даже в кроссовки.
Одно видеосвидетельство не для слабонервных на днях подкинул Threads.
- Весна, природа и клещи. Клещей я столько еще не видел. Они были как вдоль тропы, так и просто на траве практически у земли прямо на каждом сантиметре почвы. Поначалу считал, сколько их снимаю с себя, счет остановился на 140 штуках, дальше уже было лень. Все-таки соглашусь с теми, кто предрек вспышку клещей после обильных снегопадов, несмотря на суровый мороз. Берегите себя и будьте внимательны, — написал автор, рыбак по имени Дмитрий.
Со «своими» клещами Дмитрий столкнулся у Августовского канала под Гродно. В комментариях белорусы подтверждают: похожее безобразие наблюдается и в других частях страны. Предлагают подвезти напалм, на всякий случай осматривают себя даже будучи под одеялом и записываются на прививки.
Что по официальной статистике по клещам?
С начала 2026 года в Беларуси пока зафиксировано пять случаев укусов. Об этом в конце прошлой недели сообщила представитель Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская.
По ее словам, сезон активности клещей уже начался. Из-за установившейся теплой погоды клещи начали появляться в лесах и парках. Весной они особенно активны и чаще нападают на людей.
Специалисты напоминают о мерах предосторожности: при посещении природы рекомендуется надевать закрытую светлую одежду, использовать головные уборы и средства от насекомых. После прогулок важно внимательно осматривать себя.
Как защититься и что делать при укусе?
Самым надежным способом защиты остается вакцинация. Прививки доступны как детям, так и взрослым. Бесплатно их делают людям из групп риска, например работникам лесного хозяйства и военнослужащим. Остальные могут привиться платно.
Если клещ все же укусил, его нужно как можно быстрее удалить, обработать место укуса и в течение трех суток обратиться к врачу для профилактики возможных инфекций.