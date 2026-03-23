Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном 20 23.03.2026, 14:55

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Удары по инфраструктуре остановлены.

Дональд Трамп распорядился временно приостановить возможные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, объяснив решение прогрессом на переговорах.

По словам президента США, в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном прошли «очень хорошие и продуктивные» консультации, направленные на достижение всеобъемлющего урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. На фоне «глубокого, детального и конструктивного» диалога, который, как ожидается, продолжится в течение недели, он поручил Пентагону отложить любые удары по иранским электростанциям и другим объектам энергетики на пять дней — при условии, что переговоры будут развиваться успешно.

Ранее, 21 марта, Трамп также заявлял, что США рассматривают возможность сворачивания военной операции в регионе и находятся «очень близко к достижению своих целей».

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